Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 16:25
Нал. EUR 94.00 / 94.40 15/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 255
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 023
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 984
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы выступили против попытки минприроды переосмыслить решение суда по Заокскому карьеру
Рязанцы выразили обеспокоенность по поводу обращения министерства природопользования и природных ресурсов с просьбой «разъяснить» решение суда о запрете строительства карьера в Заокском, которое вступило в законную силу. В своем обращении минприроды формально просит Рязанский районный суд разъяснить порядок исполнения решения, однако, как считают юристы, привлеченные рязанцами, фактически повторяет доводы, уже отвергнутые судами: в частности, утверждает, что лицензия 2019 года была выдана в соответствии с законодательством и что у министерства не было оснований для отказа в ее предоставлении.

Рязанцы выразили обеспокоенность по поводу обращения министерства природопользования и природных ресурсов с просьбой «разъяснить» решение суда о запрете строительства карьера в Заокском, которое вступило в законную силу.

В своем обращении минприроды формально просит Рязанский районный суд разъяснить порядок исполнения решения, однако, как считают юристы, привлеченные рязанцами, фактически повторяет доводы, уже отвергнутые судами: в частности, утверждает, что лицензия 2019 года была выдана в соответствии с законодательством и что у министерства не было оснований для отказа в ее предоставлении.

Адвокаты, привлеченные к делу, указали, что в тексте решения суда нет неясностей, противоречий или двусмысленностей, требующих разъяснения. По их мнению, «обращение министерства представляет собой попытку обойти решения трех судебных инстанций по делу не в их пользу и создать предпосылки для повторного рассмотрения вопроса о выдаче лицензии — уже другому недропользователю».

Рязанцы также обратили внимание на ключевые обстоятельства, учтенные судом и не опровергнутые министерством:

  • земельные участки, на которых планировалась разработка карьера, входят в состав оросительной мелиоративной системы «Тишь луговая» общей площадью около 90 га;
  • постановлением правительства Рязанской области № 437 от 29 ноября 2022 года эти земли включены в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для иных целей, включая промышленную добычу полезных ископаемых, законодательно запрещено;
  • генплан Заокского сельского поселения, в части перевода спорных участков в производственную зону, признан недействующим решением Рязанского областного суда в 2022 году. Новый генеральный план принят в сентябре 2024 года.

По информации жителей Заокского, до настоящего времени не принято никаких решений об исключении этих земель из перечня сельхозугодий или из перечня участков, запрещенных к использованию под карьер. В этих условиях любая попытка возобновления лицензирования, в том числе через процедуру «разъяснения» судебного акта, противоречит действующему законодательству и ранее вынесенным и исполненным решениям суда.

Напомним, судебные инстанции всех уровней — районный, областной и Второй кассационный суд общей юрисдикции — единогласно признали незаконной выдачу лицензии ООО «Авангард» на право пользования недрами и отменили это решение. В октябре 2023 года лицензия была официально аннулирована, а право пользования недрами — прекращено. Решение суда исполнено полностью.