Рязанцы выступили против попытки минприроды переосмыслить решение суда по Заокскому карьеру

Рязанцы выразили обеспокоенность по поводу обращения министерства природопользования и природных ресурсов с просьбой «разъяснить» решение суда о запрете строительства карьера в Заокском, которое вступило в законную силу. В своем обращении минприроды формально просит Рязанский районный суд разъяснить порядок исполнения решения, однако, как считают юристы, привлеченные рязанцами, фактически повторяет доводы, уже отвергнутые судами: в частности, утверждает, что лицензия 2019 года была выдана в соответствии с законодательством и что у министерства не было оснований для отказа в ее предоставлении.

Адвокаты, привлеченные к делу, указали, что в тексте решения суда нет неясностей, противоречий или двусмысленностей, требующих разъяснения. По их мнению, «обращение министерства представляет собой попытку обойти решения трех судебных инстанций по делу не в их пользу и создать предпосылки для повторного рассмотрения вопроса о выдаче лицензии — уже другому недропользователю».

Рязанцы также обратили внимание на ключевые обстоятельства, учтенные судом и не опровергнутые министерством:

земельные участки, на которых планировалась разработка карьера, входят в состав оросительной мелиоративной системы «Тишь луговая» общей площадью около 90 га;

постановлением правительства Рязанской области № 437 от 29 ноября 2022 года эти земли включены в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для иных целей, включая промышленную добычу полезных ископаемых, законодательно запрещено;

генплан Заокского сельского поселения, в части перевода спорных участков в производственную зону, признан недействующим решением Рязанского областного суда в 2022 году. Новый генеральный план принят в сентябре 2024 года.

По информации жителей Заокского, до настоящего времени не принято никаких решений об исключении этих земель из перечня сельхозугодий или из перечня участков, запрещенных к использованию под карьер. В этих условиях любая попытка возобновления лицензирования, в том числе через процедуру «разъяснения» судебного акта, противоречит действующему законодательству и ранее вынесенным и исполненным решениям суда.

Напомним, судебные инстанции всех уровней — районный, областной и Второй кассационный суд общей юрисдикции — единогласно признали незаконной выдачу лицензии ООО «Авангард» на право пользования недрами и отменили это решение. В октябре 2023 года лицензия была официально аннулирована, а право пользования недрами — прекращено. Решение суда исполнено полностью.