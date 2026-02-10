Рязань
ООО «Авангард» снова обратился в суд, чтобы вернуть карьер в Заокском через оспаривание мелиорации
ООО «Авангард» — фирма, которая ранее получала, а потом потеряла лицензию на добычу песка около Заокского, — подала иск в Арбитражный суд Рязанской области. Ответчик — министерство сельского хозяйства региона, говорится в картотеке Арбитражного суда.

Компания попросила суд признать, что на семи участках между селами Заокское и Косторово не существовало мелиоративной системы «Тишь луговая». В удовлетворении ходатайства «Авангарду» о том, что на участках не существовало мелиоративной системы, где планировалась добыча песка, уже отказано минсельхозом 18 сентября 2025 года — именно это решение фирма пытается оспорить в суде.

Кроме того, среди требований — обязать чиновников исключить эти земли из списка особо ценных сельхозугодий.

«Это не авантюра, а продуманный шаг, так как данное требование „Авангарда“ к суду при наличии положительного судебного решения в перспективе позволит получить новую лицензию на разработку карьера», — считают жители сел.

Отметим, это уже вторая попытка обойти решения трех судебных инстанций. Ранее районный, областной и кассационный суды единогласно признали незаконной выдачу лицензии «Авангарду». Основания следующие:

  • участки входили в оросительную систему «Тишь луговая» площадью около 90 гектаров;
  • постановлением правительства области № 437 от ноября 2022 года эти земли внесли в перечень особо ценных сельхозугодий, использование которых под промышленную добычу запретили законом;
  • генплан Заокского, переводивший участки в производственную зону, признали недействительным еще в 2022 году.

Лицензию аннулировали в октябре 2023 года, сведения удалили из реестра, а в новом генплане 2024 года обозначения под добычу полезных ископаемых исчезли. Позже минприроды попыталось добиться «разъяснения» решения суда, но получило отказ. Суд указал, что решение было ясным, его исполнили, и пояснения не требовались. Документ есть в распоряжении редакции РЗН. инфо.

По словам жителей Заокского, ООО «Авангард «вместо оспаривания отказа в лицензии пытается убрать правовые барьеры на уровне статуса земель». Арбитражный суд назначил заседание на 10 марта 2026 года. Третьими лицами привлекли управление мелиорации и администрацию Рязанского муниципального округа.

Местные жители, которые следили за делом, увидели в иске попытку пересмотреть уже установленные факты через другой процессуальный путь. По их словам, если суд удовлетворит требования, то это может открыть дорогу к новой лицензии — другому недропользователю или тому же «Авангарду» под другим оформлением.