ГАИ: в Рязанской области заработали камеры на ремни

В ведомстве напомнили, что водитель и пассажиры должны быть пристегнутыми ремнями безопасности во время движения. За игнорирование требования предусмотрен штраф 1 500 рублей по статье 12.6 КоАП РФ. Напомним, в Рязанской области в 2024 году установили 32 камеры, которые фиксируют непристегнутый ремень. В ГАИ сообщали, что они работают в тестовом режиме.

В Рязанской области заработали камеры, фиксирующие непристегнутые ремни. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе ГАИ по региону.

В ведомстве напомнили, что водитель и пассажиры должны быть пристегнутыми ремнями безопасности во время движения. За игнорирование требования предусмотрен штраф 1 500 рублей по статье 12.6 КоАП РФ.

«Комплексы автоматической фиксации правонарушений созданы не для того, чтобы оштрафовать водителя на ту или иную сумму или за то или иное нарушение, а для контроля.

И каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила дорожного движения независимо от того, где он передвигается, на какое расстояние, стоят ли на его пути такие комплексы фиксации или есть по пути экипаж ДПС или нет», — пояснили в ГАИ.

Напомним, в Рязанской области в 2024 году установили 32 камеры, которые фиксируют непристегнутый ремень. В ГАИ отмечали, что они работают в тестовом режиме.

17 июня очевидцы сообщили, что на трассе М-5 в Спасском округе Рязанской области установили камеру, фиксирующую ремень безопасности.