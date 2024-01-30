В ГИБДД заявили, что камеры на ремень в Рязанской области работают в тестовом режиме

Замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Рязанской области Игорь Харчиков добавил, что рассылка штрафов контролируется специальным сотрудником, который отслеживает возможные ошибки.

Камеры на ремень в Рязанской области работают в тестовом режиме. Об этом 30 января в эфире ГТРК «Ока» сообщил замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Рязанской области Игорь Харчиков.

«Камеры находятся в тестовом режиме, мы пока до конца не изучили, какие кадры они нам будут присылать и уже присылают. В дневное время, при хорошем освещении, все очень хорошо видно на снимке», — пояснил Харчиков.

Он также отметил, что в самой системе качество фотографии настолько хорошее, что позволяет приблизить и осветить изображение.

Игорь Харчиков добавил, что рассылка штрафов контролируется специальным сотрудником, который отслеживает возможные ошибки.

Напомним, в Рязанской области установили 32 камеры, которые фиксируют непристегнутый ремень.

Всего в регионе установлена 301 камера, из которых 225 фиксируют правонарушения. Остальные — это муляжи, на которые реагируют радары, и видеорегистраторы.