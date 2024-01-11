В Рязанской области заработали камеры, фиксирующие непристегнутый ремень

Всего в регионе их установили 32 штуки.

На дорогах Рязанской области установили дополнительные видеокамеры. Об этом сообщает минтранс.

Камеры позволяют фиксировать нарушения скоростного режима, правил применения ремней безопасности и требований дорожной разметки. За нарушение правил предусмотрен штраф 1000 рублей.

В целом по региону установлено 32 таких комплекса.

По информации читателей РЗН. инфо, подобная камера с 11 января заработала в Рязани на Касимовском и Московском шоссе.