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В Рязанской области заработали камеры, фиксирующие непристегнутый ремень
Всего в регионе их установили 32 штуки.

На дорогах Рязанской области установили дополнительные видеокамеры. Об этом сообщает минтранс.

Камеры позволяют фиксировать нарушения скоростного режима, правил применения ремней безопасности и требований дорожной разметки. За нарушение правил предусмотрен штраф 1000 рублей.

В целом по региону установлено 32 таких комплекса.

По информации читателей РЗН. инфо, подобная камера с 11 января заработала в Рязани на Касимовском и Московском шоссе.