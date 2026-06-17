В Рязанской области установили камеру, фиксирующую ремень безопасности

Камера установлена на трассе М-5 в Спасском округе. Отмечается, что она фиксирует нарушения на 255 км трассы. «Камера начала фиксировать ремень безопасности», — отметили в сообщении.