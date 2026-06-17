Отражена третья атака ВСУ на Рязанскую область за сутки

В период с 9.00 до 14.00 17 июня силы ПВО уничтожили 72 БПЛА самолетного типа над Россией. В списке есть Рязанская область. Число дронов, перехваченных над регионом, не уточняется.

Отражена третья атака ВСУ на Рязанскую область за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.

В период с 9.00 до 14.00 17 июня силы ПВО уничтожили 72 БПЛА самолетного типа над Россией. В списке есть Рязанская область. Число дронов, перехваченных над регионом, не уточняется.

Ранее в Минобороны сообщали о ночной и утренней атаках на Рязанскую область. По данным губернатора Павла Малкова, ночью сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 01:57 до 12:18 17 июня.