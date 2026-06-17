Ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехвачены в период с 20.00 16 июня до 7.00 17 июня. В Минобороны не уточнили число сбитых дронов. Всего над Россией в указанный период уничтожили 157 украинских беспилотников. По данным РСЧС, с 01:57 17 июня в Рязанской области действует угроза атаки БПЛА.

Ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехвачены в период с 20.00 16 июня до 7.00 17 июня. В Минобороны не уточнили число сбитых дронов.

Всего над Россией в указанный период уничтожили 157 украинских беспилотников.

По данным РСЧС, с 01:57 17 июня в Рязанской области действует угроза атаки БПЛА.

Обновлено: над регионом ночью перехватили один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

Обновлено: в 12:18 угрозу БПЛА в Рязанской области отменили.