За утро над Рязанской областью перехватили БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны. Всего в период с 7:00 до 9:00 перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотника над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

За утро над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего в период с 7:00 до 9:00 перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотника над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Напомним, ночью силы ПВО тоже отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Губернатор Павел Малков отметил, что пострадавших и повреждений нет.

Также в регионе до сих пор действует угроза атаки БПЛА, объявленная в 01:57 17 июня.