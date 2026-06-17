В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность действовала на территории Рязанской области с 01:57 17 июня. В 12:18 ее отменили. Ранее в Минобороны сообщали о ночной и утренней атаках на регион. По данным губернатора Павла Малкова, над Рязанской областью ночью сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.