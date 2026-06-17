Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область

По словам главы региона, ночью над территорией Рязанской области уничтожен один БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, ночью над территорией Рязанской области уничтожен один БПЛА.

Уточняется, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны сообщали, что БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 20.00 16 июня до 7.00 17 июня.