Малков сообщил подробности третьей за день атаки на Рязанскую область
Губернатор рассказал, что днем 17 июня над регионом сбили еще два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали о ночной и утренней атаках на Рязанскую область. По данным губернатора Павла Малкова, ночью сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.
Малков сообщил подробности третьей за день атаки на Рязанскую область. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Губернатор рассказал, что днем 17 июня над регионом сбили еще два БПЛА.
Пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Минобороны сообщали о ночной и утренней атаках на Рязанскую область. По данным губернатора Павла Малкова, ночью сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.