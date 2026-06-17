Малков сообщил подробности третьей за день атаки на Рязанскую область

Губернатор рассказал, что днем 17 июня над регионом сбили еще два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали о ночной и утренней атаках на Рязанскую область. По данным губернатора Павла Малкова, ночью сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.

Малков сообщил подробности третьей за день атаки на Рязанскую область. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Губернатор рассказал, что днем 17 июня над регионом сбили еще два БПЛА.

Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны сообщали о ночной и утренней атаках на Рязанскую область. По данным губернатора Павла Малкова, ночью сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.