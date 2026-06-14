В Рязани пропал свет на 11 улицах
Электричества нет по следующим улицам: Бульварный переулок; Большая; Тимакова; Новоселов; Быстрецкая; Касимовское шоссе; Тимуровцев; Шереметьевский проезд; Боголюбова; Кальная; Солотчинское шоссе. Бригады РГРЭС ведут ремонтные работы. Подачу ресурса пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
14 июня в Рязани пропал свет на 11 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Электричества нет по следующим улицам:
- Бульварный переулок;
- Большая;
- Тимакова;
- Новоселов;
- Быстрецкая;
- Касимовское шоссе;
- Тимуровцев;
- Шереметьевский проезд;
- Боголюбова;
- Кальная;
- Солотчинское шоссе.
Бригады РГРЭС ведут ремонтные работы. Подачу ресурса пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.