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В Рязани пропал свет на 11 улицах
Электричества нет по следующим улицам: Бульварный переулок; Большая; Тимакова; Новоселов; Быстрецкая; Касимовское шоссе; Тимуровцев; Шереметьевский проезд; Боголюбова; Кальная; Солотчинское шоссе. Бригады РГРЭС ведут ремонтные работы. Подачу ресурса пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.

14 июня в Рязани пропал свет на 11 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Электричества нет по следующим улицам:

  • Бульварный переулок;
  • Большая;
  • Тимакова;
  • Новоселов;
  • Быстрецкая;
  • Касимовское шоссе;
  • Тимуровцев;
  • Шереметьевский проезд;
  • Боголюбова;
  • Кальная;
  • Солотчинское шоссе.

Бригады РГРЭС ведут ремонтные работы. Подачу ресурса пообещали восстановить в течение четырех часов с момента отключения.