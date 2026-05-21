Малков назвал причины постоянных отключений света в Кальном

По словам Малкова, вопрос находится на контроле. Основная причина нестабильного энергоснабжения — износ инфраструктурных сетей. Сейчас в Кальном продолжается реконструкция двух ключевых кабельных линий, которые обеспечивают электричеством жилые дома. «Работы масштабные, но необходимые. Завершить их планируем к концу 2027 года», — уточнил глава региона. Напомним, в Рязани разработана программа повышения надежности, в которую включен ремонт (замена аварийных участков) кабельных линий. Срок реализации программы — с 2026 по 2028 годы.