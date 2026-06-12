В Рязани в День России отключили свет
Света нет из-за аварии на сетях на следующих улицах: Новоселов; Советской Армии; Тимуровцев; Касимовское шоссе; Солотчинское шоссе; Быстрецкая; Большая. Аварийная бригада работает на месте. Восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани в День России отключили свет. Об этом сообщили в РГРЭС.
Света нет из-за аварии на сетях на следующих улицах:
- Новоселов;
- Советской Армии;
- Тимуровцев;
- Касимовское шоссе;
- Солотчинское шоссе;
- Быстрецкая;
- Большая.
Аварийная бригада работает на месте. Восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов с момента отключения.
При этом в соцсетях рязанцы сообщили, что света нет примерно с 2.45.