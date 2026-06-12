В Рязани в День России отключили свет

Света нет из-за аварии на сетях на следующих улицах: Новоселов; Советской Армии; Тимуровцев; Касимовское шоссе; Солотчинское шоссе; Быстрецкая; Большая. Аварийная бригада работает на месте. Восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани в День России отключили свет. Об этом сообщили в РГРЭС.

Света нет из-за аварии на сетях на следующих улицах:

Новоселов;

Советской Армии;

Тимуровцев;

Касимовское шоссе;

Солотчинское шоссе;

Быстрецкая;

Большая.

Аварийная бригада работает на месте. Восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов с момента отключения.

При этом в соцсетях рязанцы сообщили, что света нет примерно с 2.45.