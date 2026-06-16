Спасатели напомнили рязанцам о правилах поведения на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Рязанцев призвали купаться только в специально оборудованных местах, где есть спасательный пост и проверенное дно.
В МЧС подчеркнули, что запрещено заходить в воду у крутых обрывистых берегов, возле мостов, плотин и в зонах водозабора. Помимо этого, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Также спасатели заявили, что нырять в незнакомых местах опасно — можно наткнуться на коряги, арматуру, битое стекло или илистые ямы.
Кроме того, рязанцев призвали не оставлять детей у воды без присмотра.
Напомним, с начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в регионе утонули четыре человека. Трагедии произошли на 1-м Борковском карьере, а также в Милославском, Захаровском и Клепиковском округах.