Спасатели напомнили рязанцам о правилах поведения на воде

Рязанцев призвали купаться только в специально оборудованных местах, где есть спасательный пост и проверенное дно. В МЧС подчеркнули, что запрещено заходить в воду у крутых обрывистых берегов, возле мостов, плотин и в зонах водозабора. Помимо этого, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также спасатели заявили, что нырять в незнакомых местах опасно — можно наткнуться на коряги, арматуру, битое стекло или илистые ямы. Кроме того, рязанцев призвали не оставлять детей у воды без присмотра.

Спасатели напомнили рязанцам о правилах поведения на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Рязанцев призвали купаться только в специально оборудованных местах, где есть спасательный пост и проверенное дно.

В МЧС подчеркнули, что запрещено заходить в воду у крутых обрывистых берегов, возле мостов, плотин и в зонах водозабора. Помимо этого, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Также спасатели заявили, что нырять в незнакомых местах опасно — можно наткнуться на коряги, арматуру, битое стекло или илистые ямы.

Кроме того, рязанцев призвали не оставлять детей у воды без присмотра.

Напомним, с начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в регионе утонули четыре человека. Трагедии произошли на 1-м Борковском карьере, а также в Милославском, Захаровском и Клепиковском округах.