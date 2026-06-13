В День России в Рязанской области утонул мужчина

Трагедия произошла 12 июня в селе Плахино Захаровского округа. В 22:30 из пруда местные жители подняли тело мужчины. Другие подробности не указаны.

В День России в Рязанской области утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла 12 июня в селе Плахино Захаровского округа. В 22:30 из пруда местные жители подняли тело мужчины.

Другие подробности не указаны.

Ранее в пруду в селе Мураевня Милославского округа утонул мужчина. Предварительно, он был пьян.