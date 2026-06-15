В Рязани утонул мужчина

Инцидент произошел 15 июня. Отмечается, что в 21:00 из 1-го Борковского карьера спасатели подняли тело мужчины. Другие подробности не указаны. Напомним, на прошлой неделе в регионе утонули двое мужчин.