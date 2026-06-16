Рязанские спасатели достали труп из водоёма

14 июня спасатели и добровольцы выезжали на поиски человека, утонувшего в реке Пра в Клепиковском округе. Они обследовали обширную территорию, выполнили более 15 спусков под воду, осмотрели свыше 22 километров берега. Тело мужчины нашли на следующий день местные жители ниже по течению.

Спасатели достали труп из Пры в Клепиковском округе. Об этом сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

14 июня спасатели и добровольцы выезжали на поиски человека, утонувшего в реке Пра в Клепиковском округе.

Они обследовали обширную территорию, выполнили более 15 спусков под воду, осмотрели свыше 22 километров берега.

Тело мужчины нашли на следующий день местные жители ниже по течению.

Ранее из Борковского карьера в Рязани достали труп.

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».