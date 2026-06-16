Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
17°
Чтв, 18
17°
ЦБ USD 72.45 0.54 16/06
ЦБ EUR 83.8 0.83 16/06
Нал. USD 74.11 / 74.65 16/06 13:40
Нал. EUR 88.10 / 88.35 16/06 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 818
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 109
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 816
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанские спасатели достали труп из водоёма
14 июня спасатели и добровольцы выезжали на поиски человека, утонувшего в реке Пра в Клепиковском округе. Они обследовали обширную территорию, выполнили более 15 спусков под воду, осмотрели свыше 22 километров берега. Тело мужчины нашли на следующий день местные жители ниже по течению.

Спасатели достали труп из Пры в Клепиковском округе. Об этом сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

14 июня спасатели и добровольцы выезжали на поиски человека, утонувшего в реке Пра в Клепиковском округе.

Они обследовали обширную территорию, выполнили более 15 спусков под воду, осмотрели свыше 22 километров берега.

Тело мужчины нашли на следующий день местные жители ниже по течению.

Ранее из Борковского карьера в Рязани достали труп.

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».