В Рязанской области откроют 44 пляжа к началу купального сезона

С 1 июня в Рязанской области стартует купальный сезон. В этом году планируется открыть 44 официальных пляжа, сообщили в МЧС.
Список пляжей:
Рязань:
- пляж Борковской карьер № 1
- пляж Борковской карьер № 2
- пляж Борковской карьер № 3
- пляж лесопарк, озеро Ореховое
- пляж Солотча, река Старица, «Лысая гора»
Рязанский муниципальный округ:
- село Ласково, озеро Ласковское
- село Ласково, озеро Уржинское
- село Варские, ГАУДО РОСШ «АЛМАЗ»
- село Дубровичи, пляж «Аквамарин» (ИП Дунаева М. Г.)
- село Поляны, озеро Жидень, «Окская жемчужина»
Рыбновский округ:
- село Житово, река Клещевая
Александро-Невский округ:
- село Нижний Якимец, пляж «Немецкий»
- рабочий поселок Александро-Невский, Каширинский пляж
Пронский округ:
- река Проня, парк «Парк-Берег»
Захаровский округ:
- река Жрака
Милославский округ:
- река Мокрая Полотебня (левый берег)
- река Мокрая Полотебня (правый берег)
Михайловский округ:
- река Проня, район низководного моста
Старожиловский округ:
- рабочий поселок Старожилово
Скопинский округ:
- село Новые Кельцы, река Старая Гать
- село Делехово, река Теменка
- село Успенское, пруд реки Вослебовка
Ряжский округ:
- город Ряжск, река Хупта, улица Совхозная
- город Ряжск, река Хупта, улица Пушкина
Кораблинский округ:
- поселок Ибердуский, улица Зеречная
Шиловский район:
- рабочий поселок Шилово, «Нерский пляж», река Ока
Ухоловский округ:
- Шкуринский пруд, у объездной дороги Ухолово — Дегтянные Борки
Сапожковский округ:
- микрорайон Малинники
- Фабричная слобода
Путятинский округ:
- деревня Александровка, река Нетрош
Спасский округ:
- село Выползово, озеро Сельное, ОК «Звездный»
- город Спасск, Центральный пляж
- село Кирицы, санаторий «Кирицы»
Касимовский округ:
- озеро Сынтул, пляж ООО КПФ «Динамо»
- рабочий поселок Сынтул, река Гусь Железный
Клепиковский округ:
- деревня Селезнево, озеро Чистое
- деревня Лункино, озеро Белое, ДООЦ «Радуга»
Ермишинский округ:
- рабочий поселок Ермишь, пруд
Шацкий округ:
- село Тарадеи
Кадомский округ:
- рабочий поселок Кадом, озеро Беловское
Сасовский округ:
- село Устье, затон Букля
- затон реки Цна
Чучковский округ
- село Ункосово
В МЧС напомнили, что купание разрешено только на официальных пляжах, прошедших проверку. Там оборудованы спасательные и медицинские посты, а дно водоемов обследовано водолазами и проверено качество воды.