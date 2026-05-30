В Рязанской области откроют 44 пляжа к началу купального сезона
С 1 июня в Рязанской области стартует купальный сезон. В этом году планируется открыть 44 официальных пляжа, сообщили в МЧС. В МЧС напомнили, что купание разрешено только на официальных пляжах, прошедших проверку. Там оборудованы спасательные и медицинские посты, а дно водоемов обследовано водолазами и проверено качество воды. Список всех пляжей:

Список пляжей:

Рязань:

  • пляж Борковской карьер № 1
  • пляж Борковской карьер № 2
  • пляж Борковской карьер № 3
  • пляж лесопарк, озеро Ореховое
  • пляж Солотча, река Старица, «Лысая гора»

Рязанский муниципальный округ:

  • село Ласково, озеро Ласковское
  • село Ласково, озеро Уржинское
  • село Варские, ГАУДО РОСШ «АЛМАЗ»
  • село Дубровичи, пляж «Аквамарин» (ИП Дунаева М. Г.)
  • село Поляны, озеро Жидень, «Окская жемчужина»

Рыбновский округ:

  • село Житово, река Клещевая

Александро-Невский округ:

  • село Нижний Якимец, пляж «Немецкий»
  • рабочий поселок Александро-Невский, Каширинский пляж

Пронский округ:

  • река Проня, парк «Парк-Берег»

Захаровский округ:

  • река Жрака

Милославский округ:

  • река Мокрая Полотебня (левый берег)
  • река Мокрая Полотебня (правый берег)

Михайловский округ:

  • река Проня, район низководного моста

Старожиловский округ:

  • рабочий поселок Старожилово

Скопинский округ:

  • село Новые Кельцы, река Старая Гать
  • село Делехово, река Теменка
  • село Успенское, пруд реки Вослебовка

Ряжский округ:

  • город Ряжск, река Хупта, улица Совхозная
  • город Ряжск, река Хупта, улица Пушкина

Кораблинский округ:

  • поселок Ибердуский, улица Зеречная

Шиловский район:

  • рабочий поселок Шилово, «Нерский пляж», река Ока

Ухоловский округ:

  • Шкуринский пруд, у объездной дороги Ухолово — Дегтянные Борки

Сапожковский округ:

  • микрорайон Малинники
  • Фабричная слобода

Путятинский округ:

  • деревня Александровка, река Нетрош

Спасский округ:

  • село Выползово, озеро Сельное, ОК «Звездный»
  • город Спасск, Центральный пляж
  • село Кирицы, санаторий «Кирицы»

Касимовский округ:

  • озеро Сынтул, пляж ООО КПФ «Динамо»
  • рабочий поселок Сынтул, река Гусь Железный

Клепиковский округ:

  • деревня Селезнево, озеро Чистое
  • деревня Лункино, озеро Белое, ДООЦ «Радуга»

Ермишинский округ:

  • рабочий поселок Ермишь, пруд

Шацкий округ:

  • село Тарадеи

Кадомский округ:

  • рабочий поселок Кадом, озеро Беловское

Сасовский округ:

  • село Устье, затон Букля
  • затон реки Цна

Чучковский округ

  • село Ункосово

В МЧС напомнили, что купание разрешено только на официальных пляжах, прошедших проверку. Там оборудованы спасательные и медицинские посты, а дно водоемов обследовано водолазами и проверено качество воды.