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Родственники убитого рязанского гендиректора получат 7 млн рублей компенсации
Рязанский областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда о взыскании компенсации морального вреда с Михаила Шарапова, осужденного за убийство двух сотрудников предприятия «Рязаньмонтажзаготовка». С иском о компенсации обратились родители, брат и супруга погибшего генерального директора компании. Суд первой инстанции удовлетворил требования и взыскал с ответчика 7 млн рублей.

Рязанский областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда о взыскании компенсации морального вреда с Михаила Шарапова, осужденного за убийство двух сотрудников предприятия «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом сообщила пресс-служба суда.

С иском о компенсации обратились родители, брат и супруга погибшего генерального директора компании. Суд первой инстанции удовлетворил требования и взыскал с ответчика 7 млн рублей.

Как установил суд, с ноября 2022 года по май 2023 года Шарапов занимал должность заместителя генерального директора АО «Рязаньмонтажзаготовка». После проверки бухгалтерской документации были выявлены действия, причинившие предприятию материальный ущерб. Руководство компании обратилось в суд и правоохранительные органы.

Следствие установило, что из-за личной неприязни к людям, раскрывшим его незаконные операции, Шарапов решил расправиться с ними. 18 июня 2024 года он приехал на предприятие с охотничьим ружьем и застрелил бухгалтера и генерального директора.

30 июня 2025 года Рязанский областной суд признал его виновным в убийстве двух лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей и приговорил к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.

Апелляционная инстанция оставила решение о выплате компенсации морального вреда без изменений. Оно вступило в законную силу.