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Обвиняемому в двойном убийстве на рязанском заводе вынесли приговор
Михаила Шарапова признали виновным в убийстве двух человек и приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Представитель стороны обвинения Сергей Романов рассказал журналистам, что прокуратура приговором удовлетворена. Адвокат же сообщил, что на решение Рязанского областного суда будет подана апелляция. В ходе заседания подсудимый прятался от фотокамер журналистов и прикрывался пакетом.

Михаилу Шарапову, обвиняемому в двойном убийстве на заводе «Рязаньмонтажзаготовка», вынесли приговор. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на заседании по делу в понедельник, 30 июня, в Рязанском областном суде.

Михаила Шарапова признали виновным в убийстве двух человек и приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Представитель стороны обвинения Сергей Романов рассказал журналистам, что прокуратура приговором удовлетворена. Адвокат же сообщил, что на решение Рязанского областного суда будет подана апелляция.

В ходе заседания подсудимый прятался от фотокамер журналистов и прикрывался пакетом.

Напомним, 18 июня 2024 года на территории завода «Рязаньмонтажзаготовка» 66-летний Михаил Шарапов открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой погибли два человека.

Бухгалтер предприятия скончалась на месте, а генеральный директор — спустя некоторое время, в больнице. Позже обвиняемый в двойном убийстве заявил, что выстрелил случайно.

По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшими были натянутые отношения из-за рабочих вопросов. В день, когда произошла стрельба, участники договорились встретиться для обсуждения дел.

Подробнее о стрельбе на заводе можно прочитать в сюжете.