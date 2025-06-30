Обвиняемому в двойном убийстве на рязанском заводе вынесли приговор

Михаилу Шарапову, обвиняемому в двойном убийстве на заводе «Рязаньмонтажзаготовка», вынесли приговор. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на заседании по делу в понедельник, 30 июня, в Рязанском областном суде.
Михаила Шарапова признали виновным в убийстве двух человек и приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.
Представитель стороны обвинения Сергей Романов рассказал журналистам, что прокуратура приговором удовлетворена. Адвокат же сообщил, что на решение Рязанского областного суда будет подана апелляция.
В ходе заседания подсудимый прятался от фотокамер журналистов и прикрывался пакетом.
Напомним, 18 июня 2024 года на территории завода «Рязаньмонтажзаготовка» 66-летний Михаил Шарапов открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой погибли два человека.
Бухгалтер предприятия скончалась на месте, а генеральный директор — спустя некоторое время, в больнице. Позже обвиняемый в двойном убийстве заявил, что выстрелил случайно.
По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшими были натянутые отношения из-за рабочих вопросов. В день, когда произошла стрельба, участники договорились встретиться для обсуждения дел.
Подробнее о стрельбе на заводе можно прочитать в сюжете.