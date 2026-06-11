В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 6:03 11 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 6:03 11 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Напомним, на прошлые сутки регион пытались атаковать дважды — всего сбили восемь БПЛА. Подробности обеих атак рассказал губернатор Павел Малков.