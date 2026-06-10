Силы ПВО отразили очередную атаку БПЛА на Рязанскую область

10 июня с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО над регионами РФ перехвачены и уничтожены 203 украинских БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Ранее над регионом сбили 6 БПЛА.