Рязанскую область пытались атаковать ВСУ

Над территорией региона силы ПВО перехватили БПЛА в период с 20.00 9 июня до 7.00 10 июня. Число уничтоженных дронов не уточняется. Всего над Россией в указанный период сбили 326 украинских беспилотников. По данным РСЧС, в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА с 00.08 до 7.47 10 июня.