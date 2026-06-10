Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА
По словам главы региона, ночью 10 июня над территорией Рязанской области сбили шесть БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
По словам главы региона, ночью 10 июня над территорией Рязанской области сбили шесть БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Минобороны сообщали, что регион пытались атаковать ВСУ.