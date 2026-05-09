Фоторепортаж с празднования Дня Победы в Рязани

9 мая состоялось возложение цветов и Гирлянды воинской Славы к Монументу Победы в областном центре. Память павших воинов почтили минутой молчания. Был дан троекратный ружейный салют. Перед зданием филармонии прошел «Вальс Победы». Гости окунулись в эпоху прошлых лет. В программе прозвучали: круговая кадриль «Ландыши», торжественный марш, русский лирический танец, вальсы «А зори здесь тихие», «Синий платочек». По улицам села Ласково Рязанского района прошел «Бессмертный полк». На площади Победы встретили курсантов Рязанского училища ВДВ, которые вернулись с парада Победы, состоявшегося на Красной площади в Москве. Им вручили памятные награды.