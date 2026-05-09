В Рязани в День Победы возложили цветы к Вечному огню

В Рязани 9 Мая возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и памятнику Ф. А. Полетаеву. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. В церемонии участвовали губернатор Павел Малков, глава горадминистрации Борис Ясинский, председатель гордумы Татьяна Панфилова, ветераны, военнослужащие, юнармейцы. «Праздник объединяет не только рязанцев, в нём приняли участие официальные гости из Италии, Абхазии, Беларуси, представители МИД, Союза российских городов и ледокола „Евпатий Коловрат“. Их присутствие подтверждает, что память о Победе живёт и не знает границ», — говорится в сообщении. Память погибших почтили минутой молчания.

В Рязани 9 Мая возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и памятнику Ф. А. Полетаеву. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В церемонии участвовали губернатор Павел Малков, глава горадминистрации Борис Ясинский, председатель гордумы Татьяна Панфилова, ветераны, военнослужащие, юнармейцы.

«Праздник объединяет не только рязанцев, в нём приняли участие официальные гости из Италии, Абхазии, Беларуси, представители МИД, Союза российских городов и ледокола „Евпатий Коловрат“. Их присутствие подтверждает, что память о Победе живёт и не знает границ», — говорится в сообщении.

Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, курсанты Рязанского училища ВДВ 9 мая прошли торжественным маршем по Красной площади в Москве. Видео доступно по ссылке.