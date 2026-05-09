Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли торжественным маршем по Красной площади

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова в субботу, 9 мая, прошли торжественным маршем по Красной площади во время парада Победы в Москве. Прямую трансляцию с места опубликовало ТАСС. Командовал парадным расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев. В строю участвовали 90 курсантов, удостоенных госнаградами в ходе СВО. В их числе — Герой России, сержант Тимофей Матвеев.

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова в субботу, 9 мая, прошли торжественным маршем по Красной площади во время парада Победы в Москве. Прямую трансляцию с места опубликовало ТАСС.

Командовал парадным расчетом начальник училища, полковник Олег Пономарев.

В строю участвовали 90 курсантов, удостоенных госнаградами в ходе СВО. В их числе — Герой России, сержант Тимофей Матвеев.

Фото и видео: ТАСС.