Губернатор Павел Малков: Гордимся рязанскими десантниками!

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на торжественной встрече курсантов и офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, принимавших участие в параде на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Гордимся рязанскими десантниками! Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на торжественной встрече курсантов и офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, принимавших участие в параде на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В торжественном мероприятии, которое состоялось на площади Победы в Рязани, приняли участие ветераны, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, депутаты Государственной Думы РФ и сенаторы РФ от Рязанской области, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, администрации Рязани, городской Думы, рязанского гарнизона, РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова, представители делегаций Италии, Белоруссии, Абхазии, общественных организаций региона, жители и гости Рязанской области.

Губернатор поздравил собравшихся с Днем Победы, подчеркнув, что это день гордости за Отечество и героический подвиг народа. Мужество фронтовиков и тружеников тыла навсегда вошли в историю. Павел Малков отметил, что сегодня в их честь прошел парад на Красной площади в Москве, принять участие в котором — особый почет. Его удостаиваются только лучшие. Рязанские десантники в их числе.

«Гордимся вами! Вы достойно представили Рязань — столицу ВДВ и наше десантное училище. Легендарный вуз, который готовит элиту российской армии, — сказал Павел Малков. — Наши деды и прадеды защитили страну, отстояли свободу Отечества. Вы с честью продолжаете ратные традиции! Многие из вас уже проявили себя в зоне спецоперации. Показали мужество и доблесть, верность идеалам и ценностям российского воинства. Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, помнить тех, кто отдал жизнь за Отечество. Поколение победителей остается для нас примером силы духа и преданности Родине. Всегда».

Глава региона Павел Малков вручил офицерам и курсантам памятные знаки Губернатора «За участие в параде в День Победы». Ряду военнослужащих — государственные и региональные награды: медали «За храбрость» II степени и «За спасение погибавших», «Медаль Жукова», знак отличия «Михаил Скобелев». В честь праздника парадный расчет десантников прошел по площади Победы торжественным маршем. Были исполнены строевые песни. Память павших защитников Родины почтили в ходе Всероссийской минуты молчания.

В этом году в параде на Красной площади приняли участие более 400 курсантов и командный состав РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова. 90 человек из них отмечены наградами в ходе специальной военной операции.