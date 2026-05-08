Суд продлил экс-губернатору Рязанской области Любимову срок содержания в СИЗО

Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову продлили срок содержания в СИЗО. Информация опубликована в карточке дела на сайте Московского городского суда. Отмечается, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворили. Судебное заседание по делу состоялось в четверг, 7 мая.

Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову продлили срок содержания в СИЗО. Информация опубликована в карточке дела на сайте Московского городского суда.

Отмечается, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворили. Судебное заседание по делу состоялось в четверг, 7 мая.

Напомним, Николая Любимова задержали 11 декабря 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. Его обвиняют в получении взяток, сумма которых составляет более 270 миллионов рублей. По данным следствия, Любимов получил денежные средства за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а также содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

Ранее адвокат просил перевести экс-губернатора под домашний арест, потому что обвиняемый «включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться».