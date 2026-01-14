Бастрыкин: экс-сенатора Любимова обвинили в получении взяток на 272 млн рублей

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов стал фигурантом уголовного дела о коррупции, ему предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС. По данным следствия, одна из взяток в размере 252 миллионов рублей получена за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Кроме того, Любимов получил еще две взятки — на сумму 12 и 8 миллионов рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. В декабре 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Любимова по делу о взятке в особо крупном размере.

Николай Любимов занимал различные государственные должности с 2010 года, включая пост мэра Калуги и губернатора Рязанской области. В сентябре 2022 года он стал членом Совета Федерации, однако 11 декабря 2024 года досрочно сложил полномочия сенатора.

