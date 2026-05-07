Власти не планируют компенсировать бизнесу потери из-за отключений интернета

Ограничения мобильного интернета в России вводятся для обеспечения безопасности граждан и действуют в рамках закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Ведомости». Он отметил, что в настоящее время власти не рассматривают введение специальных мер поддержки для бизнеса, который может терять прибыль из-за подобных отключений.

При этом Песков напомнил, что ранее президент обращал внимание на необходимость информирования населения и обеспечения работы систем, критически важных для жизнеобеспечения граждан.

Ранее в ряде регионов страны, в том числе и в Рязанской области, уже фиксировались ограничения мобильного интернета.