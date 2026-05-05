В Минцифры прокомментировали отсутствие интернета в Рязанской области

Жители Рязанской области в соцсетях пожаловались на длительное отсутствие мобильного интернета. По словам горожан, связь пропала 1 мая и до сих пор не восстановлена. В минцифры Рязанской области пояснили, что решения об ограничениях принимаются компетентными органами для обеспечения безопасности. В ведомстве отметили, что такие меры помогают снизить возможные риски, даже если это вызывает неудобства у жителей.

Также там уточнили, что в заявлениях президента речь шла не о запрете отключений в сельской местности, а о необходимости сохранять работу жизненно важных сервисов даже при ограничениях связи.