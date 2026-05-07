Песков заявил о дополнительных мерах безопасности перед 9 Мая

Дополнительные меры безопасности в России принимаются на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что в связи с этим для обеспечения безопасности президента Владимира Путина на фоне угроз Киева к мероприятиям 9 Мая принимаются повышенные меры. По его словам, Путин охраняется столь же тщательно, как и главы других государств во всем мире.

Дополнительные меры безопасности в России принимаются на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в связи с этим для обеспечения безопасности президента Владимира Путина на фоне угроз Киева к мероприятиям 9 Мая принимаются повышенные меры. По его словам, Путин охраняется столь же тщательно, как и главы других государств во всем мире.

Песков отметил, что обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом российских властей, и все принимаемые меры полностью соответствуют законодательству.

Также он сообщил, что президент готовится к предстоящим 9 мая контактам и международным мероприятиям. На празднование 9 Мая в Москву приедут зарубежные гости.

Пресс-секретарь отметил, что никакой реакции российской стороны на объявленный Киевом режим тишины не было. На данный момент РФ все так же открыта к продолжению переговоров по Украине.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев.