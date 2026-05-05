«Сбер» предупредил россиян о сбоях в работе мобильного интернета

«Сбер» сообщил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом в ряде регионов России и доставкой СМС, из-за которых у клиентов могут возникать сложности со входом в банковские сервисы. По данным «Сбера», ограничения могут носить эпизодический характер и затрагивать отдельные интервалы времени. В такие периоды возможны трудности с входом в «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес», а также задержки СМС с кодами подтверждения. В банке уточняют, что это связано с особенностями связи, а не с техническими сбоями.

«Сбер» сообщил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом в ряде регионов России и доставкой СМС, из-за которых у клиентов могут возникать сложности со входом в банковские сервисы. Об этом говорится в сообщении банка, пишет РБК.

По данным «Сбера», ограничения могут носить эпизодический характер и затрагивать отдельные интервалы времени. В такие периоды возможны трудности с входом в «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес», а также задержки СМС с кодами подтверждения. В банке уточняют, что это связано с особенностями связи, а не с техническими сбоями.

Все отправленные коды сохраняются в разделе «История операций» в приложении и становятся доступными после восстановления связи или подключения к Wi-Fi.

При этом отделения банка и банкоматы продолжают работать в обычном режиме, также доступен контакт-центр для клиентов.