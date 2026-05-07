Рязанцев предупредили о сохранении угрозы беспилотной атаки
Об этом сообщает РСЧС. Сообщение пришло в 9:45. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 01:45 7 мая. В течение ночи и утра ее сохраняли трижды: в 03:40, 05:26 и 7:55. Напомним, над регионов в этот период сбили шесть БПЛА. Губернатор Малков прокомментировал атаку.
