Рязанцев предупредили о сохранении угрозы беспилотной атаки

Об этом сообщает РСЧС. Сообщение пришло в 9:45. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 01:45 7 мая. В течение ночи и утра ее сохраняли трижды: в 03:40, 05:26 и 7:55. Напомним, над регионов в этот период сбили шесть БПЛА. Губернатор Малков прокомментировал атаку.

Рязанцев предупредили о сохранении угрозы беспилотной атаки. Об этом сообщает РСЧС.

Сообщение пришло в 9:45.

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 01:45 7 мая. В течение ночи и утра ее сохраняли трижды: в 03:40, 05:26 и 7:55.

Напомним, над регионов в этот период сбили шесть БПЛА. Губернатор Малков прокомментировал атаку.