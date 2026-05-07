Малков сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область

Сегодня ночью и утром средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

«Если вы увидели обломки, не приближайтесь, позвоните по телефону 112», — говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявили угрозу БПЛА.