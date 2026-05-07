Минобороны РФ: за ночь над Рязанской областью и другими регионами сбили 347 дронов ВСУ

Дроны сбиты над 19 регионами, включая Рязанскую область, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

