В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Соответствующее оповещение пришло от РСЧС 7 мая. Беспилотную опасность объявили в 01:45. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. В течение ночи и утра ее сохраняли трижды: в 03:40, 05:26 и 7:55. Напомним, над территорией Рязанской области за это время сбили БПЛА.