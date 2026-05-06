Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая

Министерство обороны Украины объявило, что Киев не будет соблюдать перемирие, которое ранее было объявлено президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Газета. ру». Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские атаки, произошедшие в ночь на 6 мая, подрывают режим прекращения огня. Напомним, что 4 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, однако Москва официально не приняла это предложение. Стерненко отметил в своем Telegram-канале, что действия России, включая ряд атак на украинские территории, делают перемирие недействительным. Он подчеркнул, что украинская армия не будет придерживаться режима прекращения огня на 9 Мая.

По информации главы МИД Украины Андрея Сибиги, российские удары продолжались всю ночь 6 мая, в результате чего было зафиксировано 108 атак дронов и три ракетных удара по различным городам Украины, включая Запорожье, Харьков и Херсон. Командование Воздушных сил ВСУ также подтвердило, что атаки начались еще до вступления в силу режима прекращения огня.

Президент Украины пока не комментировал ситуацию с перемирием и атаками. Важно отметить, что Россия не согласилась на предложение Зеленского о прекращении огня, а Путин объявил о действии перемирия только 8 и 9 мая. Перед заявленным режимом тишины украинские силы атаковали крымский Джанкой, что привело к гибели пяти человек.

Также в Госдуме пригрозили жестким ответом за срыв перемирия на День Победы.