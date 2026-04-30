В Госдуме пригрозили жестким ответом за срыв перемирия на День Победы

Российская армия готова оперативно реагировать на возможные нарушения перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным на День Победы. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По данным aif.ru, он отметил, что глава государства, объявляя перемирие, поставил перед вооруженными силами задачу быть в полной боевой готовности для отражения любых провокаций и попыток контрнаступления со стороны Украины. Соболев выразил сомнения в том, что украинские власти будут соблюдать условия перемирия, однако подчеркнул, что формально они могут согласиться на его соблюдение.

