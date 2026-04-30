В Кремле ответили на вопрос о сроках перемирия на День Победы

В Кремле ответили на вопрос о сроках перемирия на День Победы. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне СВО на День Победы.

Кроме того, Песков отметил, что Москва не слышала реакции Киева на эту инициативу.

Напомним, Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 29 апреля провели телефонный разговор. Российский лидер заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп поддержал инициативу.