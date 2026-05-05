Украина в ответ на введенное Россией перемирие объявила о режиме тишины с 6 мая

Украина в ответ на введенное Россией перемирие на период 8-9 мая объявила о режиме тишины с 6 мая. Об этом написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях. По его словам, режим тишины начнет действовать в 00:00 6 мая. «За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — написал Зеленский. Ранее в Минобороны сообщали, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Украина в ответ на введенное Россией перемирие на период 8-9 мая объявила о режиме тишины с 6 мая. Об этом написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях.

По его словам, режим тишины начнет действовать в 00:00 6 мая.

«За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — написал Зеленский.

Ранее в Минобороны сообщали, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ведомстве обратили внимание на заявление, сделанное Зеленским в Ереване, где содержались угрозы нанесения удара по Москве в День Победы.

Там отметили, что в случае попыток Украины реализовать преступные планы с целью срыва празднования 9 Мая ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева.

Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких ударов, отметили в Минобороны. Гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.