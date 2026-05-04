Водоканал Рязани прокомментировал проблему со стоками на Народном бульваре

Водоканал Рязани в соцсетях рассказал о ходе работ по решению проблемы с канализацией на Народном бульваре. Предприятие поделилось подробностями в понедельник, 4 мая.

«Мы продолжаем работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора. Перекачка стоков осуществляется по временной схеме. Работы ведем круглосуточно. По предварительной оценке, они продлятся до второй половины мая», — заявили в Водоканале.

Однако ранее администрация Рязани сообщала, что работы завершат к середине мая. Уже проложили 50 метров новой канализационной трубы.

В марте 2026 года читатели рассказали РЗН. Инфо, что в первом корпусе дома № 9 на Народном бульваре затопило цокольный этаж из-за коммунальной аварии. По словам местных жителей, в коммерческих помещениях начала подниматься вода из унитазов, но сантехник решить проблему не смог и сообщил, что «все колодцы заполнены, воде деваться некуда, сломался коллектор».

Позже появилась официальная информация от Водоканала. Стало известно, что 15 марта 2026 года около дома № 3 на улице Коломенской обрушился железобетонный канализационный коллектор на участке более 100 метров. Уточняется, что это произошло из-за долгого срока эксплуатации и газовой коррозии бетона и арматуры.