Стало известно о второй атаке БПЛА на Рязанскую область за сутки

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 7.00 до 9.00 4 мая дежурные средства ПВО. В Минобороны не уточнили число уничтоженных дронов. Всего над Россией за это время сбили 39 беспилотников.

Стало известно о второй атаке БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 7.00 до 9.00 4 мая дежурные средства ПВО. В Минобороны не уточнили число уничтоженных дронов.

Всего над Россией за это время сбили 39 беспилотников.

Напомним, ночью 4 мая над Рязанской областью сбили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.

В регионе с 00.10 сохраняется беспилотная опасность.