Малков сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область
Он уточнил, что в ночь на 4 мая над Рязанской областью сбили 2 беспилотника. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — подчеркнул губернатор. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза налета БПЛА.
