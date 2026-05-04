Малков сообщил подробности ночной атаки на Рязанскую область

Он уточнил, что в ночь на 4 мая над Рязанской областью сбили 2 беспилотника. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — подчеркнул губернатор. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза налета БПЛА.