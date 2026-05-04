Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области перехватили в период с 20.00 3 мая до 7.00 4 мая. Число сбитых дронов не называется.
Всего над Россией уничтожены 117 БПЛА.
По данным РСЧС, в Рязанской области с 00.10 4 мая действует беспилотная опасность.
Позже стало известно, что сбиты два дрона. Пострадавших и повреждений нет.