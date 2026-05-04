В Рязанской области сохраняется угроза БПЛА

Опасность налета БПЛА в регионе объявили в 00:10 4 мая. В 07:41 жителей Рязанской области предупредили о сохранении опасности. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили БПЛА над Рязанской областью.