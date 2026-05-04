Еще в одном округе Рязанской области пройдут обработки против клещей

Об этом сообщила администрация Александро-Невского муниципального округа. Отмечается, что эта мера направлена на борьбу с клещами и улучшение санитарного состояния на территории округа. Обработка затронет следующие населенные пункты: р. п. Александро-Невский, пер. Школьный, д.1; д. Борисовка, ул. Зеленая, д.1а; с. Нижний Якимец, ул. Центральная, д.28; с. Бурминка, ул. Молодежная, д.6б; с. Калинино, ул. Молодежная, д.1а; с. Ленино, ул. Центральная, д.38; с. Зимарово, ул. Заречная, д.24; с. Просечье, ул. Аничкова, строение 41; с. Студенки, ул. Центральная, д.28; с. Благие, ул. Центральная, д.28; д. Павловка, ул. Центральная, д. 46.

В Рязанской области в мае пройдут акарицидные обработки с использованием препарата «Ципакс». Об этом сообщила администрация Александро-Невского муниципального округа.

Отмечается, что эта мера направлена на борьбу с клещами и улучшение санитарного состояния на территории округа.

Обработка затронет следующие населенные пункты:

р. п. Александро-Невский, пер. Школьный, д.1;

д. Борисовка, ул. Зеленая, д.1а;

с. Нижний Якимец, ул. Центральная, д.28;

с. Бурминка, ул. Молодежная, д.6б;

с. Калинино, ул. Молодежная, д.1а;

с. Ленино, ул. Центральная, д.38;

с. Зимарово, ул. Заречная, д.24;

с. Просечье, ул. Аничкова, строение 41;

с. Студенки, ул. Центральная, д.28;

с. Благие, ул. Центральная, д.28;

д. Павловка, ул. Центральная, д. 46.

В сообщении подчеркнули, что анная инициатива позволит создать более безопасные условия для жителей округа и снизить риск заболеваний, связанных с укусами клещей.

Ранее стало известно, что в Скопинском округе обработают территории от клещей 6 мая. Также в Рыбновском округе обезопасят детские площадки и парки от вредителей. Помимо этого, обработка охватит и Ухоловский округ.